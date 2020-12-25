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Доктор Мясников рассказал, какое вещество поможет при тяжелом течении COVID-19
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Доктор Мясников рассказал, какое вещество поможет при тяжелом течении COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о влиянии использования интерферона гамма для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом. Об этом специалист написал в своем Telegram-канале.

Стало известно, что выводы отечественных врачей о том, что дефицит интерферонов влияет на тяжелое течение инфекции подтверждаются информацией, которая была опубликована на сайте доказательной медицины UpToDate. Врач отметил, что они свидетельствуют об эффективности введения интерферонов при местном введении в дыхательные пути.

Специалист напомнил, что несколько месяцев назад были опубликованы данные клинических испытаний, проводимые у него в больнице. Согласно им, использование интерферона гамма в инъекциях при лечении тяжелых форм COVID-19 показало положительный эффект.

Это касалось также и некоторых других пневмоний. На данный момент в больнице проводится исследование, чтобы объективизировать эффект интерферонов гамма в виде капель в нос для предотвращения тяжелого течения коронавирусной инфекции.

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