Электричество нового поколения появится в России в 2021 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В 2021 году Россия получит доступ к электричеству нового поколения. Об этом спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков заявил в пятницу, 25 декабря.

Он отметил, что пандемия коронавируса хоть и принесла немало проблем, но простимулировала развитие технологического прогресса. Одни инициативы разрабатывались в соответствии с планом, другие — даже быстрее, утверждает Песков.

— Главный вывод этого года — пандемия существенным образом приблизила наступление 2035 года. По целому ряду рынков прогнозы на 2035 год реализуются в 2025, 2027 и 2030 году, — сказал он РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что проекты Национальной технологической инициативы уже становятся реальностью. Речь идет о системах беспилотников, цифровой персонализированной медицине и прочих достижениях.

Помимо планов России преуспеть в создании «роя дронов», в жизнь претворяются проекты по созданию «Цифровой РЭС» (района электрической сети — прим. «ВМ»), электромобиля «Кама-1», математической модели прогнозирования распространения коронавируса. Помимо этого, Песков рассказал о запуске пилотного тестирования «умной» дороги в России и о других технологических новшествах и приложениях.

Среди прочего спецпредставитель главы государства анонсировал появление нескольких десятков зон 5G и заключение «большой сделки» по использованию решений НТИ в области искусственного интеллекта в медицине.

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