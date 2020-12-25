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Собака спасла упавшего в бассейн старого пса и растрогала пользователей Сети
Фото: Telegram-канал «Лента добра»

Собака спасла упавшего в бассейн старого пса и растрогала пользователей Сети

Виктория Федотова

Животные

В Сети набирает популярность ролик, на котором запечатлен момент падения старого пса в бассейн. В комментариях к видео уточняется, что это старый питбуль, у него слабое зрение, он плохо плавает.

Ему на помощь кидается другой пес и пытается схватить за ошейник. Кто-то из них скулит. С трудом пес помогает выбраться питбулю из бассейна и вылизывает его. Судя по дате на камере наблюдения, инцидент произошел 19 декабря, но популярность ролик получил только сейчас.

Видео: Telegram-канал «Лента добра»

В комментариях к видео, опубликованному на сайте totalhub.ru, пользователи Сети признались, что ролик их очень растрогал:

«Иной раз удивляюсь, животные лучше людей»; «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит»; «Вот бы мне такого друга!».

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