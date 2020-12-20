Кинолог объяснил, как владельцам собак безопасно нарядить елку

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, чем украсить новогоднюю елку, если в доме есть собака. Для того чтобы животное не пострадало, специалист посоветовал отказаться от мишуры, бьющихся или съедобных игрушек, а также низко подвешенных гирлянд.

По его словам, наиболее опасным новогодним украшением для собаки является «дождик» или мишура. Животное может их легко проглотить, что приведет к закупорке пищеварительного тракта. Стеклянные и пластиковые игрушки стоит вешать как можно выше, они легко разбиваются и могут поранить собаку.

— Если у вас есть семейные украшения, которые вы бережете, лучше разместить их на самой макушке ели, в недоступном для питомца месте, — пояснил РИА Новости Голубев.

Гирлянду, по словам специалиста, нужно выбирать из натурального материала. Украшение нужно как можно плотнее обернуть вокруг новогодней ели, чтобы свисающие детали не привлекли внимание собаки. Кроме того, лучше использовать гирлянду на батарейках, в таком случае провода легче спрятать от собаки. В противном случае животное может начать жевать провода и получить удар током.

Голубев призвал хозяев собак отказаться от съедобных украшений.

— Не провоцируйте собаку шведским столом из опасных сладостей. Любая гирлянда из съедобных предметов — это не только вредная для собаки еда, но и риск проглотить нитку или уронить елку, — сказал кинолог.

Новогоднее дерево специалист посоветовал надежно закреплять к стене или потолку специальными канатами для того, чтобы ель не упала на животное. При этом, по его словам, стоит остановить свой выбор на небольшом деревце, которое можно поставить в недоступное для собаки место, например, подоконник.

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