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Предстоящие новогодние праздники в России не будут сокращать из-за выходного 31 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в 2021 году этот вопрос уточнит правительство.

— Правительство будет рассматривать исходя из общего понимания возможности выходного 31 числа. А там уже, будет ли это компенсироваться или нет — сейчас каких-то позиций на этот счет нет, — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным днем.

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