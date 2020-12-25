Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новогодние праздники в России не будут сокращать из-за выходного 31 декабря
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Новогодние праздники в России не будут сокращать из-за выходного 31 декабря

Ростислав Зубков

Общество

Предстоящие новогодние праздники в России не будут сокращать из-за выходного 31 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в 2021 году этот вопрос уточнит правительство.

— Правительство будет рассматривать исходя из общего понимания возможности выходного 31 числа. А там уже, будет ли это компенсироваться или нет — сейчас каких-то позиций на этот счет нет, — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным днем.

Читайте также: Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для российских военных

РоссияКремльвыходной
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Все мнения
О проекте