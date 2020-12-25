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Свадебные церемонии впервые прошли в столичном парке «Зарядье»
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Свадебные церемонии впервые прошли в столичном парке «Зарядье»

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Свадебные церемонии впервые прошли в столичном парке «Зарядье». Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает РИА Новости.

Как отметила начальник Шипиловского отдела ЗАГС Москвы Светлана Жарова, пилотные регистрации проводятся в парке, чтобы понимать ньюансы и тонкости площадки.

Также начальник центра гостеприимства «Зарядья» Мария Попова подчеркнула, что парк уже давно является местом притяжения для столичных молодоженов. По ее словам, отсюда открываются лучшие виды на город.

Попова выразила надежду, что свадьбы в парке будут проходить постоянно.

— Сейчас это пилотный проект, но мы надеемся, что в будущем мы будем развиваться в этом направлении и появятся еще площадки, — заключила она.

Ранее сообщалось, что подать заявление на регистрацию брака в Москве теперь можно онлайн.

Читайте также: Количество регистрируемых браков в России снизилось за год

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