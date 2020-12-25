Совфед одобрил закон об ужесточении ответственности за клевету в интернете

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Сенаторы одобрили закон, ужесточающий ответственность за клевету в Сети. Соответствующее решение было принято на заседании верхней палаты парламента в пятницу, 25 декабря, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, под клеветой понимается распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человека или подрывающих его репутацию. За такое нарушение будут штрафовать либо на 500 тысяч рублей, либо выписывать штраф в размере зарплаты или иного дохода осужденного. Помимо этого, могут назначить обязательные работы на срок до 160 часов.

За клевету в публичном выступлении или распространяемую в СМИ и интернете предлагают штрафовать на миллион рублей (либо в размере зарплаты) или же давать обязательные работы на срок до 240 часов. Также предлагается приговаривать к принудительным работам на срок до двух лет, либо назначать арест на два месяца, либо лишать свободы на два года.

Существуют и другие меры наказания, тяжесть которых определяется преступлением. Например, на пять миллионов рублей могут оштрафовать за клевету, связанную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления. За это же нарушение могут дать пять лет тюрьмы.

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