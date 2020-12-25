Маленьких пациентов Морозовской больницы поздравил десант Дедов Морозов

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения

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Перед Новым годом, в пятницу, 25 декабря, в Морозовской детской городской клинической больнице прошли праздничные мероприятия. В 2020 году маленьких пациентов ожидала красочная новогодняя программа.

Так, «Новогодний десант Дедов Морозов» снова совершил посадку на крыши корпусов Морозовской больницы. Спасатели в костюмах главных зимних волшебников с помощью специального снаряжения неожиданно появились в окнах больничных палат, а также подарили пациентам прекрасное настроение и много положительных эмоций.

К отряду Дедов Морозов присоединились и Снегурочки, которые поднялись на пожарных подъемниках, удивив ребят своим появлением. В роли волшебников в этом году выступили представители Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Также ребятам показали шоу-перфоманс «Автобус чудес», которое разыграли артисты уличных театров в сопровождении танцевальной шоу-группы и оркестра Снеговиков. Музыканты духового коллектива исполнили легендарные новогодние мелодии.

Основной декорацией шоу стал украшенный сотнями светодиодных огней автобус, проехавший по территории больницы.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией все мероприятия состоялись на улице, а маленькие пациенты смогли наблюдать за ними из окон. Такой формат представления подарил возможность большему количеству ребят присоединиться к празднованию.

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