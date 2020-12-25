Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Маленьких пациентов Морозовской больницы поздравил десант Дедов Морозов
Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения

Маленьких пациентов Морозовской больницы поздравил десант Дедов Морозов

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, 4-й Добрынинский переулок, 1/9с1 Карта всех событий

Перед Новым годом, в пятницу, 25 декабря, в Морозовской детской городской клинической больнице прошли праздничные мероприятия. В 2020 году маленьких пациентов ожидала красочная новогодняя программа.

Так, «Новогодний десант Дедов Морозов» снова совершил посадку на крыши корпусов Морозовской больницы. Спасатели в костюмах главных зимних волшебников с помощью специального снаряжения неожиданно появились в окнах больничных палат, а также подарили пациентам прекрасное настроение и много положительных эмоций.

К отряду Дедов Морозов присоединились и Снегурочки, которые поднялись на пожарных подъемниках, удивив ребят своим появлением. В роли волшебников в этом году выступили представители Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Также ребятам показали шоу-перфоманс «Автобус чудес», которое разыграли артисты уличных театров в сопровождении танцевальной шоу-группы и оркестра Снеговиков. Музыканты духового коллектива исполнили легендарные новогодние мелодии.

Основной декорацией шоу стал украшенный сотнями светодиодных огней автобус, проехавший по территории больницы.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией все мероприятия состоялись на улице, а маленькие пациенты смогли наблюдать за ними из окон. Такой формат представления подарил возможность большему количеству ребят присоединиться к празднованию.

Читайте также: Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом

поздравление с праздникомдетская Морозовская больницаНовый год
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Все мнения
О проекте