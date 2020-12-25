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СК выяснит обстоятельства выкатывания самолета в столичном аэропорту Внуково

СК выяснит обстоятельства выкатывания самолета в столичном аэропорту Внуково

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Сотрудники Следственного комитета выяснят обстоятельства, при которых самолет авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы рулежной дорожки в столичном аэропорту Внуково. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Стало известно, что воздушное судно, следовавшее рейсом Нерюнги — Москва, выкатилось на 50 метров за пределы рулежной дорожки. На данный момент пассажиры и члены экипажа эвакуированы.

Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте работают на месте происшествия, также организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, который направлен на установление ущерба, а также всех обстоятельств и причин инцидента.

Ранее сообщалось, что на борту выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) во Внукове боинга находились 109 человек.

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