СК выяснит обстоятельства выкатывания самолета в столичном аэропорту Внуково

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Сотрудники Следственного комитета выяснят обстоятельства, при которых самолет авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы рулежной дорожки в столичном аэропорту Внуково. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Стало известно, что воздушное судно, следовавшее рейсом Нерюнги — Москва, выкатилось на 50 метров за пределы рулежной дорожки. На данный момент пассажиры и члены экипажа эвакуированы.

Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте работают на месте происшествия, также организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, который направлен на установление ущерба, а также всех обстоятельств и причин инцидента.

Ранее сообщалось, что на борту выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) во Внукове боинга находились 109 человек.

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