Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Санта-Клаус доставил более 7,6 миллиарда подарков детям и взрослым со всего мира
Фото: pixabay.com

Санта-Клаус доставил более 7,6 миллиарда подарков детям и взрослым со всего мира

Анастасия Волоснова

Общество

Санта-Клаус закончил свое ежегодное кругосветное путешествие. Главный волшебник католического Рождества порадовал подарками более 7,6 миллиарда детей и взрослых во всем мире. Об этом сообщило Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

Пандемия COVID-19 не стала препятствием для Санты. Всемирная организация здравоохранения рассказала, что у волшебника есть иммунитет к коронавирусу, поэтому он сможет подарить подарки детям со всего мира. Позднее главный инфекционист США Энтони Фаучи заверил, что сделал Санте вакцину от коронавируса во время посещения Северного Полюса.

— Санта закончил! Санта-Клаус и эльфы в этом году отлично постарались, чтобы подготовить оленей, собрать и упаковать игрушки для путешествия Санты, — приводит РИА Новости сообщение NORAD.

Отмечается, что в этом году Санта-Клаус доставил 7 623 695 221 подарок жителям разных стран и даже посетил Международную космическую станцию.

Проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 году. Ежегодно он отслеживает передвижение волшебника в канун Рождества. Сообщается, что для этого используются четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители и специальные «Санта-камеры», которые транслируют видео на YouTube-канал. Радары находят Санту по красному носу оленя Рудольфа, который является вожаком упряжки Санта-Клауса.

Читайте также: Более 11 тысяч писем отправили в Московскую усадьбу Деда Мороза

подаркиДед МорозРождество
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Все мнения
О проекте