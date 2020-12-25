Санта-Клаус доставил более 7,6 миллиарда подарков детям и взрослым со всего мира

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Санта-Клаус закончил свое ежегодное кругосветное путешествие. Главный волшебник католического Рождества порадовал подарками более 7,6 миллиарда детей и взрослых во всем мире. Об этом сообщило Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

Пандемия COVID-19 не стала препятствием для Санты. Всемирная организация здравоохранения рассказала, что у волшебника есть иммунитет к коронавирусу, поэтому он сможет подарить подарки детям со всего мира. Позднее главный инфекционист США Энтони Фаучи заверил, что сделал Санте вакцину от коронавируса во время посещения Северного Полюса.

— Санта закончил! Санта-Клаус и эльфы в этом году отлично постарались, чтобы подготовить оленей, собрать и упаковать игрушки для путешествия Санты, — приводит РИА Новости сообщение NORAD.

Отмечается, что в этом году Санта-Клаус доставил 7 623 695 221 подарок жителям разных стран и даже посетил Международную космическую станцию.

Проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 году. Ежегодно он отслеживает передвижение волшебника в канун Рождества. Сообщается, что для этого используются четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители и специальные «Санта-камеры», которые транслируют видео на YouTube-канал. Радары находят Санту по красному носу оленя Рудольфа, который является вожаком упряжки Санта-Клауса.

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