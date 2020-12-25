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Мишустин назвал объем вакцины «Спутник V», который поступит в медучреждения зимой
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мишустин назвал объем вакцины «Спутник V», который поступит в медучреждения зимой

Евгения Звощик

Общество

Около 6,5 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступят в медицинские учреждения РФ в январе и феврале. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с производителями вакцин от COVID-19 в пятницу, 25 декабря.

— Темпы выпуска вакцины растут. Мы это видим, — отметил глава правительства.

Кроме того, он пояснил, что намеченные ранее планы в этом направлении перевыполняются, передает РИА Новости.

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вакцинаРоссияМихаил Мишустин
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