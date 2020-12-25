Девятиклассники получат аттестаты по итогам экзаменов по русскому и математике

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Школьники получат аттестаты об основном общем образовании за девятый класс по итогам экзаменов по русскому языку и математике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ в пятницу, 25 декабря.

Уточняется, что аттестаты будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации по двум указанным предметам, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в 2021 году не будут проводиться досрочные ЕГЭ и ОГЭ из-за пандемии коронавируса. Выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо Единого госэкзамена нужно будет сдать только русский язык и математику.

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