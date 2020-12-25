Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Девятиклассники получат аттестаты по итогам экзаменов по русскому и математике
Фото: «Вечерняя Москва»

Девятиклассники получат аттестаты по итогам экзаменов по русскому и математике

Евгения Звощик

Образование

Школьники получат аттестаты об основном общем образовании за девятый класс по итогам экзаменов по русскому языку и математике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ в пятницу, 25 декабря.

Уточняется, что аттестаты будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации по двум указанным предметам, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в 2021 году не будут проводиться досрочные ЕГЭ и ОГЭ из-за пандемии коронавируса. Выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо Единого госэкзамена нужно будет сдать только русский язык и математику.

Читайте также: Рособрнадзор запустил навигатор по ЕГЭ и ОГЭ для выпускников и педагогов

Минпросвещения РФРоссияшкольники
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Все мнения
О проекте