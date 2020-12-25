Путин дал поручение изменить всероссийскую олимпиаду школьников

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин дал Министерству просвещения РФ поручение включить в всероссийские олимпиады школьников междисциплинарные направления, в том числе в форме творческих и проектных конкурсов. Перечень поручений главы государства по итогам заседания попечительского совета фонда «Талант и успех», которое состоялось в ноябре, опубликован на официальном сайте Кремля.

Указанное поручение необходимо выполнить до 31 марта 2021 года. Кроме того, президент поручил Министерству науки о образования РФ оказать содействие образовательному Фонду «Талант и успех» в организации ежегодно проводимых мероприятий всероссийской образовательной инициативы «Сириус. Лето: начни свой проект».

Также Путин поручил предусмотреть с 2021-2022 учебного года проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус».

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