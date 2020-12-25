Путин заявил, что СНГ является одним из важнейших направлений внешней политики РФ

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Содружество независимых государств (СНГ) является важнейшим направлением работы России на внешнеполитическом треке. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в пятницу, 25 декабря, на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции.

Глава государства предложил членам Совбеза обсудить ситуацию, которая складывается на площадке СНГ.

Кроме того, он обратил внимание на то, что страны СНГ являются самыми близкими для России. По его словам, это «государства, с которыми нас связывает очень многое: многие годы, десятилетия, а иногда даже столетия пребывания в едином государстве».

Также Путин предложил в случае необходимости скорректировать работу в этом направлении, «как этого требует сегодняшний день», передает РИА Новости.

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