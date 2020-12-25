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Мишустин взял себе на память флакон с вакциной «Спутник V»
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Мишустин взял себе на память флакон с вакциной «Спутник V»

Евгения Звощик

Общество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел научно-производственный центр компании «Биокад» в Санкт-Петербурге. В частности, он проверил, как ведется фасовка и упаковка готовых флаконов с российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V».

В ходе визита глава правительства взял один из экземпляров и, осмотрев его, поинтересовался: «Я ее (вакцину) на память возьму, ладно?». Он также в шутку предложил выкупить его по предельной отпускной цене — 1942 рубля, передает РИА Новости.

Напомним, в начале декабря Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало предельную отпускную цену вакцины «Спутник V», которая составила 1942 рубля за два компонента.

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вакцинаМихаил Мишустинкоронавирус
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