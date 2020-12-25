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Почти 80 процентов россиян планируют смотреть новогоднее телеобращение Путина
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Почти 80 процентов россиян планируют смотреть новогоднее телеобращение Путина

Евгения Звощик

Общество

Около 78 процентов граждан России заявили, что планируют посмотреть новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина 31 декабря 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение», распространенные в пятницу, 25 декабря.

При этом 17 процентов россиян выразили уверенность в том, что что не будут смотреть обращение главы государства. Уточняется, что в прошлом году телеобращение посмотрели 76 процентов респондентов, а не стали смотреть — 23 процента.

Кроме того, 19 процентов граждан отметили, что хотели бы перед Новым годом услышать от президента «добрые, искренние пожелания и поздравления». Еще 15 процентов заявили, что ждут от телеобращения «веры в будущее». 12 процентов опрошенных сказали, что ожидают обещания, что повысится уровень жизни, девять процентов — что перестанут расти тарифы и цены, а семь процентов — ждут от новогоднего обращения проявления заботы о людях, передает Интерфакс.

Читайте также: Новогодние праздники в России не будут сокращать из-за выходного 31 декабря

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