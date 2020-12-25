Выкатившийся с ВПП во Внукове самолет отбуксировали на стоянку

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта Внуково самолет отбуксировали на стоянку. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.

— Буксировка воздушного судна на искусственное покрытие была осуществлена в 14:27, — говорится в сообщении.

Напомним, самолет одной из авиакомпаний выкатился в пятницу, 25 декабря, за пределы ВПП. Отмечается, что пострадавших в результате произошедшего нет, пассажиры покинули борт самолета.

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