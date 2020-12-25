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«Начался сильный грохот»: пассажир рассказал подробности ЧП с самолетом во Внукове
Фото: АГН «Москва»

«Начался сильный грохот»: пассажир рассказал подробности ЧП с самолетом во Внукове

Рафаэль Залян

Происшествия
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Пассажир самолета авиакомпании «Якутия», выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в аэропорту Внуково, рассказал подробности инцидента. Он отметил, что авиалайнер прибыл из Нерюнгри (Республика Саха) в Москву по расписанию — в 12:00.

— Во время посадки мы не сразу почувствовали, что самолет куда-то не туда свернул, но потом в салоне начался грохот сильный. Видимо, в тот момент мы уже выехали за пределы полосы и передвигались по поверхности, которая не предназначена для этих целей. Были слышны страшные звуки и треск, но, несмотря на это, экипажу удалось остановить лайнер. Пассажиров поставили в известность о том, что самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, — сказал он.

После случившегося, по словам собеседника «ВМ», пассажиров попросили забрать свои вещи и покинуть салон.

— Пострадавших не было, все оперативно собрали свои вещи и начали выдвигаться в сторону выхода. Чувствовалось, что люди испугались, но все выполняли просьбы бортпроводников. Затем нас посадили на спецтранспорт и доставили к терминалу. К 14:50 многие пассажиры уже получали свой багаж. Все случилось очень быстро на самом деле. Видимо, погода подвела экипаж, — считает очевидец.

Видео: Telegram-канал «Агентство «Москва»

В пресс-службе аэропорта Внуково корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили, что инцидент с самолетом рейса ЯК 784 авиакомпании «Якутия», который выкатился за пределы ВПП при посадке, на работу воздушной гавани не повлиял.

— На борту Boeing находилось 109 пассажиров и девять представителей экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Уже завершена выгрузка багажа. В настоящее время идет отбуксирование самолета на рулежную дорожку, — уточнили в пресс-службе.

Во Внукове также отметили, что помощь спасательных служб не понадобилась. Во время посадки авиалайнер не получил повреждений.

Для выяснения причин ЧП создана специальная комиссия. Этим делом также занялись следователи.

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