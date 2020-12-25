Победителям чемпионата WorldSkills вручили медали

Фото: Предоставлено пресс-службой РУТ (МИИТ)

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Ректор Российского университета транспорта Александр Климов вручил медали и дипломы победителям чемпионатов WorldSkills. Об этом сообщила университетская пресс-служба.

— Победы на чемпионате — это результат длительной, трудоемкой подготовки, преобразования образовательных программ, апробации новых методик, изучения новых технологий выполнения работ. Это свидетельство высокого профессионализма преподавателей и руководства институтов и колледжей, — отметил Климов.

Студент ИЦУТ Иван Пашкеев получил золотую медаль за победу в финале IV национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы». Также медалью за профессиональное мастерство в компетенции «Экспедирование грузов» наградили студента ИМТК Сергея Фомичева.

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