Названо число людей, планирующих 31 декабря отправиться в путешествие на поездах в РФ
Примерно 126 тысяч человек в России планируют отправиться в путешествие на поездах Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее общество РЖД) 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу, 25 декабря.
— Некоторые путешественники встретят Новый год в дороге, — уточняется в сообщении.
В ночь с 31 декабря на 1 января путешественников будут ждать традиционные поздравления от начальников поездов по громкой связи. Кроме того, для детей до десяти лет компания приготовила сладкие угощения. В свою очередь в вагонах-ресторанах путешествующим предложат специальное праздничное меню, передает агентство городских новостей «Москва».
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