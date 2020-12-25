Эльдара Нахаева назначили главой управы района Фили-Давыдково
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому на должность главы управы района Фили-Давыдково назначен Эльдар Нахаев. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
— Назначить Нахаева Эльдара Заурбейговича на должность главы управы района Фили-Давыдково Москвы, — говорится в сообщении.
Контракт заключен на срок полномочий главы города, но не превышает предельного срока для должности главы района.
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