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Эльдара Нахаева назначили главой управы района Фили-Давыдково
Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Эльдара Нахаева назначили главой управы района Фили-Давыдково

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, Кастанаевская улица, 29к2 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому на должность главы управы района Фили-Давыдково назначен Эльдар Нахаев. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

— Назначить Нахаева Эльдара Заурбейговича на должность главы управы района Фили-Давыдково Москвы, — говорится в сообщении.

Контракт заключен на срок полномочий главы города, но не превышает предельного срока для должности главы района.

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МоскваСергей Собянинназначение
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