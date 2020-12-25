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Решетова рассказала, почему люди разводятся в первый год после рождения ребенка
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Решетова рассказала, почему люди разводятся в первый год после рождения ребенка

Никита Абрамов

Звезды

Модель Анастасия Решетова рассказала, почему люди подают на развод в течение года после рождения первого ребенка. Об этом она сообщила в пятницу, 25 декабря, в беседе с подписчиками в Instagram.

По мнению модели, молодые пары переоценивают свои силы в вопросе рождения ребенка. Дети — это стресс для обоих родителей.

— Мама в шоке от бессонных ночей, и гормоны скачут в течение первого года, а папа не может смириться с тем, что он больше не главный объект внимания в семье, — рассказала Решетова.

Напомним, отношения модели с рэпером Тимати распались после рождения сына Ратмира.

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Звездные разводыАнастасия Решетовадети
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