Решетова рассказала о долгожданной свободе от отношений

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель и телеведущая Анастасия Решетова, которая шесть лет была в отношениях с репером Тимати, ответила на вопросы подписчиков в Instagram.

Как пишут «Невские новости», девушке задавали много вопросов о том, нашла ли она нового мужчину.

— А вы думаете, всегда надо из одних отношений перескакивать в другие? Я хоть покайфовала от свободы, которой мне так не хватало, — ответила Анастасия.

Сейчас Решетова занята карьерой. После Нового года девушка станет ведущей телешоу «Ты — топ-модель».

Анастасия Решетова сообщила о расставании с бизнесменом Тимуром Юнусовым в начале сентября, как пишет «Царьград». Пара объявила о том, что на это решение не повлияли никакие третьи лица.

Бывшие возлюбленные остались в нормальных отношениях — у них остался сын Ратмир, в воспитании которого Тимати активно участвует. Как пишет «360», Тимати стал новым героем шоу «Холостяк». Когда новость появилась в прессе, рэпер Егор Крид высмеял это событие, пишет «Экономика сегодня», и намекнул на то, что Тимати неоднократно повторял его действия. Некоторые зрители думают, что они специально расстались, чтобы рэпер «похайпил» на телевидении, а потом снова будут вместе.

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