Турция начнет требовать ПЦР-тесты на коронавирус у всех въезжающих с 28 декабря

Фото: pexels.com / Engin Akyurt

Власти Турции приняли решение, согласно которому все прибывающие в страну воздушным транспортом иностранцы будут обязаны предоставить справки о тестировании на коронавирус методом ПЦР. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреддин Коджа в пятницу, 25 декабря.

Он уточнил, что данное требование вступает в силу с понедельника, 28 декабря. По его словам, пассажиры должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного не позднее 72 часов до вылета.

Коджа добавил, что для приезжающих в страну наземным транспортом требование о справках вступит в силу 30 декабря. В заявлении министра также поясняется, что люди, не предоставившие результаты тестирования, должны будут пройти карантин по адресу своего пребывания, передает Интерфакс.

По последним данным, всего за время пандемии коронавирусом в Турции заразилось свыше 2,1 миллиона человек, также известно о смерти более 19,3 тысячи человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Новый штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы