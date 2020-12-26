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«Мой господин»: Тарасов показал, как Костенко делает ему массаж стоп
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко женаты почти три года / Фото: instagram.com/tarasov23/

«Мой господин»: Тарасов показал, как Костенко делает ему массаж стоп

Юлия Курганова

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Бывший муж телеведущей и певицы Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов на своей странице в социальной сети в Instagram разместил видео в разделе Stories, на котором его жена, модель Анастасия Костенко делает ему массаж ног.

В преддверии католического Рождества супруги улетели отдыхать на Мальдивы. Пара развлекает там себя игрой в «Уно». Проигравшему достаются необычные задания.

— Вот лежу я и понимаю, как прекрасно быть победителем. Почему, родная? — обращается к супруге Тарасов на видео.

— Потому что мы проиграли в «Уно», мой господин! — отвечает Костенко и делает супругу массаж стоп.

Футболист также сообщил, что господином его будут называть целый день из-за победы в игре.

Напомним, что игрок «Рубина» уже почти три года женат на модели Анастасии Костенко, которая совсем недавно стала телеведущей. Дмитрий признался, что для него супруга — символ стабильности и уверенности. Кроме того, он рассказал, что сильно любит ее и считает Анастасию лучшей мамой. Они воспитывают двоих дочерей.

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отдыхДмитрий ТарасовАнастасия Костенко
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