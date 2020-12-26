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Самострой снесли в Битцевском лесу на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Самострой снесли в Битцевском лесу на юге Москвы

Юлия Курганова

Город
улица Красного Маяка, владение 28 былоКарта всех событий

Госинспекция по недвижимости Москвы обнаружила разрушенное кирпичное строение в парке «Битцевский лес» на юге столицы и снесла его. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 25 декабря.

Фундамент с частью кирпичной стены были расположены на участке, который находился в пользовании Государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы «Управление особо охраняемыми природными территориями». Выяснилось, что разрешение на строительство в этом месте не оформлялось.

Уточняется, что на земельном участке по улице Красного Маяка, владение 28 было обнаружено здание площадью 83,1 квадратного метра, которое обладало признаками самовольного строительства.

В настоящее время территория освобождена от самостроя, расчищена и возвращена к своему первоначальному виду.

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