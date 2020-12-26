КС разъяснил, что споры по нератифицированным договорам не могут рассматриваться иностранным арбитражем

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Конституционный суд (КС) РФ пояснил, что решать спор между российскими властями и иностранными инвесторами в международном арбитраже можно только после того, как международное соглашение будет ратифицировано в стране и к нему будет принят федеральный закон. Об этом сообщается в определении КС, которое опубликовано на официальном сайте суда.

КС разъяснил постановление, принятое им в 2012 году.

Отмечается, что сейчас не допускается временное применение положений международного договора РФ, которые предусматривают разрешение международным арбитражем споров между Россией и иностранными инвесторами, возникших в связи с осуществлением ими инвестиций и предпринимательской деятельности на территории страны, даже если данный международный договор был официально опубликован, без принятия федерального закона о его ратификации.

Уточняется, что за разъяснением в КС обратилось правительство России после жалобы Игоря Ушакова из Читы. Ему таможня пересчитала уже уплаченную пошлину с учетом более высоких ставок, которые были предусмотрены временно применявшимся в тот момент соглашением о Таможенном союзе. Ушаков указывал на невозможность применения не вступивших в силу международных договоров без их официального опубликования. КС пояснил, что такие договоры необходимо официально публиковать до того, как их начнут применять. Дело Ушакова тогда отправили на пересмотр, а норму признали соответствующей Конституции РФ с учетом ее истолкования КС.

Правительство предположило, что такое истолкование нормы на практике может необоснованно пониматься как допускающее временное применение международного договора в части согласия РФ на передачу споров с иностранными инвесторами на рассмотрение международного арбитража.

КС разъяснил трактовку своего постановления, указав, что временное применение положений международного договора не дает иностранному инвестору права на обращение исключительно в международный арбитраж.

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