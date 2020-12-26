Посольство РФ заявило, что США инициировали «визовую войну» с Россией

Фото: mil.ru / Минобороны России

Соединенные Штаты Америки стали инициаторами «визовой войны» и навязали России практику персональных визовых разменов. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне, комментарий опубликован в соцсети Facebook.

В сообщении посольства обращается внимание на публикацию The Washington Post, в которой, по мнению посольства, авторы вводят в заблуждение читателей, стремясь возложить вину за проблемы в консульско-визовых делах на Россию.

— Еще раз хотели бы напомнить, что ответственность за «тупик» полностью лежит на американской стороне. Именно США стали инициаторами так называемой визовой войны, навязали нам практику персональных визовых разменов, — уточнили в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что теперь сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в связке с выдачей виз для американских работников.

Кроме того, уточняется, что посольство неоднократно призывало США к полной нормализации взаимоотношений в консульско-визовой сфере. При этом не было сделать ни одного отказа в оформлении виз американским специалистам, добавили в пресс-службе.

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