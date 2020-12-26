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Московский зоопарк проведет предновогоднюю акцию с 26 по 30 декабря
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Московский зоопарк проведет предновогоднюю акцию с 26 по 30 декабря

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1Карта всех событий

Московский зоопарк проведет предновогоднюю акцию «В зоопарке ждут подарки» с 26 по 30 декабря. Гости смогут бесплатно посетить зоосад в обмен на подарки его обитателям, сообщили в пресс-службе зоопарка.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, в 2019 году подобная акция вызвала большой интерес у посетителей. Также она порадовала и животных.

— Трудно описать, как были рады наши обитатели. Как дети бегут утром искать подарки под елкой, так же питомцы зоопарка с удовольствием разбирали игрушки, доставали из них лакомства, — цитирует Акулову РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что пункт приема подарков будет работать каждый день с 11:00 до 16:00. В перечне подарков — мячи, гантели и косточки из безопасных материалов. Подарок не обязательно должен быть дорогим, главное, чтобы он принес пользу, уточнили в зоопарке.

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