Число пострадавших в аварии с автобусом под Новосибирском увеличилось до девяти

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирску

Количество пострадавших в аварии с автобусом под Новосибирском выросло до девяти. Об этом сообщает представитель облминздрава со ссылкой на данные районной больницы в субботу, 26 декабря.

— По данным Черепановской райбольницы, пострадали девять человек. Трое из них — в очень тяжелом состоянии, шестеро — в тяжелом состоянии, — цитирует представителя облминздрава РИА Новости.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и семеро пострадали после столкновения на трассе в Черепановском районе Новосибирской области рейсового автобуса и грузового автомобиля. Погибшим оказался водитель автобуса, пострадали водитель грузовика и шесть пассажиров автобуса.

Точное число пассажиров, которые находились в автобусе в момент ДТП, а также причины аварии устанавливаются.

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