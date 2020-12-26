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Число пострадавших в аварии с автобусом под Новосибирском увеличилось до девяти
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирску

Число пострадавших в аварии с автобусом под Новосибирском увеличилось до девяти

Виктория Родимкина

Происшествия

Количество пострадавших в аварии с автобусом под Новосибирском выросло до девяти. Об этом сообщает представитель облминздрава со ссылкой на данные районной больницы в субботу, 26 декабря.

— По данным Черепановской райбольницы, пострадали девять человек. Трое из них — в очень тяжелом состоянии, шестеро — в тяжелом состоянии, — цитирует представителя облминздрава РИА Новости.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и семеро пострадали после столкновения на трассе в Черепановском районе Новосибирской области рейсового автобуса и грузового автомобиля. Погибшим оказался водитель автобуса, пострадали водитель грузовика и шесть пассажиров автобуса.

Точное число пассажиров, которые находились в автобусе в момент ДТП, а также причины аварии устанавливаются.

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НовосибирскавтобусДТП
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