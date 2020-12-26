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Один человек погиб и семь пострадали в аварии с автобусом под Новосибирском
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирску

Один человек погиб и семь пострадали в аварии с автобусом под Новосибирском

Виктория Родимкина

Происшествия

Один человек погиб, еще семеро пострадали после столкновения на трассе в Черепановском районе Новосибирской области рейсового автобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел по региону в субботу, 26 декабря.

Предварительно, ДТП произошло 26 декабря около 8 утра по местному времени на 108-м километре трассы Р-256. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, который ехал в сторону Новосибирска из Барнаула.

В результате аварии скончался водитель автобуса — 55-летний мужчина. Шесть пассажиров автобуса и водитель грузовика госпитализированы с различными травмами.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Устанавливаются все обстоятельства аварии, уточнили в сообщении.

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