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Пострадавшего в ДТП под Рязанью мальчика доставили в Москву
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Пострадавшего в ДТП под Рязанью мальчика доставили в Москву

Никита Абрамов

Происшествия

Тяжело пострадавшего в ДТП под Рязанью 10-летнего мальчика перевели в Москву. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил заведующий отделением территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

Авария произошла на 247-м километре трассы Москва — Волгоград. Погибли четыре человека, в том числе и водитель автобуса.

По данным Следственного комитета, пострадали 13 человек, в том числе 10-летний мальчик, которого планировали доставить в Москву.

— Ребенка забрали в Москву, Центр Рошаля (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии), — приводит слова Кузьминова РИА Новости.

Сообщается, что ребенок находится на искусственной вентиляции легких.

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