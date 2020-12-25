Пострадавшего в ДТП под Рязанью мальчика доставили в Москву
Тяжело пострадавшего в ДТП под Рязанью 10-летнего мальчика перевели в Москву. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил заведующий отделением территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.
Авария произошла на 247-м километре трассы Москва — Волгоград. Погибли четыре человека, в том числе и водитель автобуса.
По данным Следственного комитета, пострадали 13 человек, в том числе 10-летний мальчик, которого планировали доставить в Москву.
— Ребенка забрали в Москву, Центр Рошаля (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии), — приводит слова Кузьминова РИА Новости.
Сообщается, что ребенок находится на искусственной вентиляции легких.
Читайте также: ДТП с трактором и «газелью» произошло на Волгоградском проспекте в Москве