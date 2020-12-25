Получившего тяжелые травмы в аварии под Рязанью мальчика могут перевезти в Москву

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Десятилетнего мальчика, пострадавшего в ДТП с автобусом под Рязанью, могут перевезти в Москву. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщил заведующий отделением территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов в пятницу, 25 декабря.

Ранее стало известно, что ночью в пятницу, 25 декабря, следовавший по маршруту Москва — Волгоград автобус опрокинулся на 247-м километре трассы Р22 Скопинского района Рязанской области. Всего в автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе водитель. Пострадали 11 человек в возрасте от семи до 48 лет. По информации СК, пострадали 13 человек. Семерых пострадавших, в том числе пятерых детей, доставили в больницы Рязани.

— Сейчас везем (в Рязань) четверых оставшихся... Мальчик в детской больнице — крайне тяжелый. Может быть, в Москву его будут отправлять, — пояснил Кузьминов.

Он отметил, что у мальчика тяжелый травматический шок, передает РИА Новости.

В региональном управлении МВД РФ считают, что ДТП произошло из-за водителя. 32-летний житель Волгоградской области не справился с управлением, поскольку уснул за рулем, в результате чего транспорт выехал в кювет и опрокинулся. Правоохранители завели уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц.

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