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Москвичи смогут узнать историю своей семьи в онлайн-материалах Главархива
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Москвичи смогут узнать историю своей семьи в онлайн-материалах Главархива

Виктория Родимкина

Город

В столичном Главархиве появился новый сервис «Моя семья», который поможет всем желающим узнать о своих родственниках, когда-то живших в Москве и Московской губернии. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с помощью нового сервиса жители столицы смогут узнать о рождении, браке и смерти своих предков с 1772 до 1917 года. Раньше для этого требовалось приехать в здание Главархива, теперь информацию можно найти не выходя из дома.

— Сервис включит в себя сведения из всех метрических книг, которые хранятся в московском архиве. Это метрические книги более 1,4 тысячи храмов. Именно церкви до 1917 года выполняли функции современных отделов ЗАГС — вели записи актов гражданского состояния, — сказала заммэра.

Она отметила, что в следующем году планируется расширить онлайн-сервис.

В метрических книгах указывали сведения о рождении — имена, место прописки ребенка, его сословие или род занятий родителей. Также в книгах записывали данные о браке, о смерти жителей.

В Главархиве находятся более 100 тысяч писем, дневников, рисунков, альбомов и других материалов, переданных москвичами, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Главархив Москвы рассказал, как расширялся ГУМ в 1950-х годах

семьяАнастасия РаковаГлавархив
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