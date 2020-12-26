Москвичам рассказали, как проходит плановая госпитализация в столице
Заведующие травматологическим, кардиологическим и консультативно-диагностическим отделениями ГКБ имени В. В. Виноградова рассказали о том, как оказывается медицинская помощь горожанам.
В столице несмотря на пандемию продолжается оказание плановой помощи. Каждый день в городе проводят десятки операций.
Заведующая консультативно-диагностическим отделением Наталья Степанова рассказала, что кроме специалистов-врачей для консультирования привлекаются сотрудники медицинских кафедр.
— Мы проводим первичную амбулаторную консультацию и на экспертном уровне решаем, необходимо ли стационарное лечение, оперативное вмешательство, нуждается ли человек в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, — сказала врач.
Она отметила, что к такой помощи относятся травматология, эндопротезирование, сосудистая хирургия и другие сферы.
Из-за пандемии коронавируса в больнице поменялось место обследования пациентов. Также теперь здесь проводят усиленную дезинфекцию, а кроме общих анализов, берут еще тест на коронавирус.
Заведующий отделением травматологии и ортопедии Александр Ивашкин рассказал, что весной плановую госпитализацию пришлось отложить. На сегодняшний день у врачей есть представление, как бороться с инфекцией, поэтому отделение работает в обычном режиме.
— Мы оказываем два вида помощи — плановую и экстренную, которые зависят от погоды и загрузки других травматологических отделений города, — добавил Александр Ивашкин.
Денис Медведев, заведующий отделением, кандидат медицинских наук, рассказал, что загруженность в кардиологии уменьшилась именно в связи с коронавирусом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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