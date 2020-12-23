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Оперштаб Москвы сравнил число госпитализаций из-за COVID и число выписанных из больниц
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Оперштаб Москвы сравнил число госпитализаций из-за COVID и число выписанных из больниц

Виктория Родимкина

Город

В столице количество госпитализаций пациентов с коронавирусом находится на уровне числа выписанных из больниц после выздоровления. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в среду, 23 декабря.

Ранее стало известно, что в городе выявили за сутки 5652 новых случая заражения COVID-19. За минувшие 24 часа было госпитализировано 1943 человека с коронавирусом. При этом из больниц выписали 1818 человек за сутки.

В больницах Москвы к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 509 человек.

Оперштаб Москвы сравнил число госпитализаций из-за COVID и число выписанных из больницФото: Оперштаб

Среди новых выявленных случаев 38,3 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 32,9 процента — от 46 до 65 лет, 14,3 процента — от 66 до 79 лет. Также 4,8 процента составляют люди старше 80 лет, а 9,7 процента — дети, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

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