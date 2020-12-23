Коронавирус выявили у 5652 человек в Москве за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В столице за сутки выявили 5652 случая коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в среду, 23 декабря, в Telegram-канале.

Число выявленных случаев COVID-19 в Москве увеличилось до 756 586. В России за сутки зафиксировали 27 250 новых случаев коронавируса.

Больше всего случаев инфекции были выявлены в российской столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса вылечились уже 582 772 человека.

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