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Коронавирус выявили у 5652 человек в Москве за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Коронавирус выявили у 5652 человек в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице за сутки выявили 5652 случая коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в среду, 23 декабря, в Telegram-канале.

Число выявленных случаев COVID-19 в Москве увеличилось до 756 586. В России за сутки зафиксировали 27 250 новых случаев коронавируса.

Больше всего случаев инфекции были выявлены в российской столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса вылечились уже 582 772 человека.

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