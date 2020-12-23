За сутки в России выявили 27 250 новых случаев коронавируса

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За минувшие сутки в России выявили еще 27 250 случаев коронавируса. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Лидерами по количеству новых заболевших стали Москва (5652), Санкт-Петербург (3749) и Подмосковье (1540).

Фото: Стопкоронавирус.рф

При этом от ковида умерли 549 человек; 24 447 пациентов вылечились и выписались из больниц.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 2 933 753 случая заражения коронавирусом и 52 461 летальный исход, связанный с инфекцией. Вместе с тем 2 343 967 человек переболело и выздоровело.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее доктор Александр Мясников назвал сроки следующего пика коронавируса в мире.

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