Коммунальную технику в Москве украсили к Новому году / Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы

Коммунальную технику украсили в столице к Новому году световыми декорациями, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В этом году для поддержания новогодней атмосферы мы решили одеть в праздничные наряды коммунальную технику, которая отвечает за уборку города, — отметил Бирюков. — На кабинах некоторых машин появились новогодние шапочки, а кузова превратились в сани Деда Мороза и огромные новогодние подарки. В вечернее время часть декораций, установленных на технике, подсвечивается с помощью специальных световых элементов.

Заммэра сообщил, что к Новому году украсили 100 коммунальных машин, которые отвечают за уборку дорог и тротуаров.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что новогодняя техника работает на Садовом Кольце, Кутузовском проспекте, улицах Тверская, Арбат, Новый Арбат и других.

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