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Адвокат Кучерена сообщил, что у Сноудена родился сын
Фото: youTube.com / BBC News — Русская служба

Адвокат Кучерена сообщил, что у Сноудена родился сын

Кирилл Николаев

Общество

У бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в России родился сын. Об этом в субботу, 26 декабря, рассказал адвокат Анатолий Кучерена.

По его словам, у малыша и матери ребенка все хорошо. Кучерена не уточнил имя новорожденного, сообщает РИА Новости.

Напомним, в июне 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам Washington Post и The Guardian несколько секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Позже, желая избежать преследования американских спецслужб, он вылетел в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила бывшему аналитику временное убежище при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, в январе 2017-го его продлили до 2020 года. 22 октября Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

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