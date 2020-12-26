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Моргенштерн в скором времени может стать отцом
Фото: instagram.com/morgen_shtern

Моргенштерн в скором времени может стать отцом

Никита Абрамов

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Девушка рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина намекнула на свою беременность. В ее личном аккаунте Instagram, появилась публикация, где музыкант нежно прижимается к ее животу.

Возможно рэпер в скором времени станет отцом.

Подписчики в комментариях заранее начали поздравлять молодую пару с ребенком: «Поздравляю с малышом!»; «Значит, про сына была правда!» и т. д.

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