Моргенштерн в скором времени может стать отцом

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Девушка рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина намекнула на свою беременность. В ее личном аккаунте Instagram, появилась публикация, где музыкант нежно прижимается к ее животу.

Возможно рэпер в скором времени станет отцом.

Подписчики в комментариях заранее начали поздравлять молодую пару с ребенком: «Поздравляю с малышом!»; «Значит, про сына была правда!» и т. д.

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