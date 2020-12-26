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Народный календарь. Почему нельзя выходить на улицу неумытым 27 декабря
Мытье рук

Народный календарь. Почему нельзя выходить на улицу неумытым 27 декабря

Василий Плиткин

Общество

Это воскресенье, 27 декабря, в народе назвался Калинники или Филимонов день, христиане почитают этого святого, который во времена раннего христианства пострадал за веру в Бога и подвергся гонениям вместе с несколькими мучениками.

Славяне верили, что в этот день нельзя выйти из дома, не умывшись, иначе человек может накликать на себя беду. По поверьям именно зимой злые силы разгуливали на свободе и вредили людям. Умывания защищали от зла, порчи. Люди верили, что неумытого человека могла поразить молния или он мог встретиться с нечистью.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя выходить на улицу неумытым 27 декабря

Приметы погоды обещали жаркое лето, если в этот день потепление. Если вороны летают стаей, то скоро похолодает. Наши предки считали, что какая погода стоит в этот день, так же будет и в феврале.

27 декабря профессиональный праздник отмечают российские спасатели.

91 год назад Иосиф Сталин провозгласил политику «сплошной коллективизации» сельского хозяйства СССР. 88 лет назад в Советском Союзе была введена паспортная система, которая была отменена как «наследие царизма».

В этот день родились химик и биолог Луи Пастер, меценат Павел Третьяков, актриса Марлен Дитрих, Герой Советского Союза, основатель ВДВ СССР Василий Маргелов, актеры Эммануил Виторган, Жерар Депардье, Сергей Бодров.

Именины отмечают Иларион, Николай.

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