Реорганизацию «Курортов Северного Кавказа» планируют завершить в апреле 2021 года

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Согласно планам, реорганизация «Курортов Северного Кавказа» должна закончиться в апреле 2021 года. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщил первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич.

— По нашему плану, который мы доложили в правительстве, если он будет утвержден, то это конец апреля 2021 года, – цитирует Бабича РИА Новости.

Также замминистра отметил, что, как будет называться новая структура, решит правительство.

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