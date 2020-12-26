Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Реорганизацию «Курортов Северного Кавказа» планируют завершить в апреле 2021 года
Фото: pixabay.com/ru

Реорганизацию «Курортов Северного Кавказа» планируют завершить в апреле 2021 года

Никита Абрамов

Туризм

Согласно планам, реорганизация «Курортов Северного Кавказа» должна закончиться в апреле 2021 года. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщил первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич.

— По нашему плану, который мы доложили в правительстве, если он будет утвержден, то это конец апреля 2021 года, – цитирует Бабича РИА Новости.

Также замминистра отметил, что, как будет называться новая структура, решит правительство.

Читайте также: Эксперт рассказала, куда россияне планируют поехать на Новый год

Северный Кавказкурортправительство России
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Все мнения
О проекте