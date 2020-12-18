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Эксперт рассказала, куда россияне планируют поехать на Новый год
Фото: Валерий Малеев

Эксперт рассказала, куда россияне планируют поехать на Новый год

Елена Плешивцева

Туризм

Эксперт по туризму Александра Горохова рассказала, куда россияне планируют поехать на Новый год, в беседе с Nation News.

— Сейшельские острова — это популярное и раскрученное направление. В Танзанию осуществляются в основном экспедиционные маршруты, там есть интересные места, Занзибар например. Касательно Эфиопии, это новое направление, не очень развито на нашем рынке, — уточнила Горохова.

По мнению специалиста, часть туристов отправится отдыхать по внутренним маршрутам. В приоритете Сочи, Карелия, Байкал и Алтай.

Как добраться до горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области, рассказала «Москва 24». На курорт можно попасть из Москвы на самолете за 4 часа 20 минут или отправиться на поезде. В этом случае в пути придется провести 55 часов.

Ранее правительство Великобритании предупредило жителей страны и туристов, что планирует ввести национальный карантин после Рождества, сообщил Newinform со ссылкой на The Sun.

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