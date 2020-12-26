Стало известно, какое оборудование украли с «самолета Судного дня»

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Оборудование, украденное в результате инцидента с «самолетом Судного дня» Ил-80 в Таганроге в начале декабря, не было связано с непосредственным функциональным предназначением самолета. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Отмечается, что из самолета исчезло несколько блоков второстепенной аппаратуры. ОАК заинтересована в максимально эффективном проведении расследования и обнаружении злоумышленников. Организация оказывает всю необходимую помощь правоохранительным органам, сообщает ТАСС.

Ранее представитель управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу заявил, что в полицию обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Он сообщил, что при осмотре одного из самолетов было обнаружено вскрытие грузового люка. Речь идет об Ил-80. Из самолета пропала радиоаппаратура. Сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.

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