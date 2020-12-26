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МИД России пошутил над письмом Санта-Клаусу от американского посла
Фото: pixabay.com

МИД России пошутил над письмом Санта-Клаусу от американского посла

Никита Абрамов

Политика

МИД России пошутил в ответ на письмо Санта-Клаусу от американского посла в РФ Джона Салливана. Комментарий ведомство разместило в своем Twitter-аккаунте.

Посол Америки попросил рождественского волшебника, чтобы тот подарил ему хоккейную клюшку, вакцину от коронавируса и беговые кроссовки.

— Уважаемый посол, Санта осуществил вашу мечту о вакцинации? Если нет, то у нашего Деда Мороза есть для вас подарок: вакцина «Спутник V» одобрена для применения людьми старше 60 лет, — ответили в МИД РФ.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Пожилому приготовиться: что нужно знать о вакцинации людей старше 60 лет

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