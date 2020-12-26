Названы пять знаков зодиака, представительницы которых доживут до глубокой старости

кадр из фильма «Век Адалин»

Астрологи назвали топ-5 знаков зодиака, представительницы которых будут жить долго.

Женщины-Близнецы являются персонами с неиссякаемым оптимизмом. Они любят жизнь во всех ее проявлениях и сохраняют бодрость духа до самой старости. Им важно держать себя в форме, постоянно заниматься дыхательными упражнениями и больше гулять на свежем воздухе, чтобы снизить риск развития каких-либо заболеваний.

Женщин-Тельцов любит Вселенная. Они очень выносливы и могут преодолеть любые трудности. Главное — следить за питанием и регулярно посещать медицинские осмотры. Впрочем, эти дамы не из тех, кто будет закрывать глаза на проблемы со здоровьем.

Женщины-Девы тоже могут дожить до 85 и даже 100 лет, если только не будут попадать в опасные авантюры. У них прекрасный иммунитет, который не пропустит инфекции. Девы могут полностью положиться на родственников, в старости они точно не останутся одни.

Женщины-Стрельцы любят шум, гам, суматоху, но это не истощает запасы их организма. Эти дамы хорошо знают, когда можно и нужно расслабиться. В молодости у них бывают проблемы с пагубными пристрастиями, но позже это проходит.

Женщины-Козероги наделены сильной энергией и остаются работоспособными до глубокой старости. Они не лелеют грустные мысли и с открытым сердцем и душой идут навстречу новым открытиям. Этим дамам нравится заниматься спортом, поэтому они никогда не выглядят на свой возраст. Чтобы прожить до 100 лет, им достаточно игнорировать потребительское отношение некоторых людей, передает Пятый канал.

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