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Ведущая программы «Жди меня» и актриса Татьяна Арнтгольц беременна
Татьяна Арнтгольц ждет второго ребенка / Кадр из передачи «Жди меня»

Ведущая программы «Жди меня» и актриса Татьяна Арнтгольц беременна

Юлия Курганова

Звезды

Актриса и ведущая программы «Жди меня» Татьяна Арнтгольц ушла в декретный отпуск. Об этом сообщил ее коллега по программе Александр Лазарев-младший.

Арнтгольц всегда скрывала подробности своей личной жизни. Осенью она тайно вышла замуж за актера Марка Богатырева. О беременности актриса тоже не распространялась.

В недавнем выпуске «Жди меня» ведущая не появилась. Объясняться перед зрителями пришлось ее коллеге.

— Моя очаровательная соведущая взяла ненадолго декретный отпуск, — сказал Лазарев-младший.

Отметим, что Богатырев и Арнтгольц встречались около трех лет. О свадьбе актеров знали лишь самые близкие. Пара обменялась кольцами и клятвами в Москве в узком кругу родных.

Татьяна Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым, в 2008 году у них родилась дочь Мария. Но в 2014 году супруги развелись.

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