Эксперт Роскачества рассказала, как правильно выбрать красную икру

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Директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева сообщила, что ближе к Новому году на прилавках можно чаще встретить контрафактную красную икру, которая подделана или продается без документов. Она рассказала, какую икру покупать небезопасно и как проверить ее на подлинность.

Эксперт отметила, что лучше всего, если продукт произведен с мая по октябрь, а декабрьская икра может оказаться подделкой.

— При покупке красной икры в жестяной банке следует проверить дату изготовления продукта: лучшей икрой будет та, что изготовлена в сезоны вылова — примерно с середины мая по конец октября. Икра, изготовленная в декабре — не лучшего качества, так как была предварительно заморожена, — пояснила она.

Буслаева добавила, что лучше выбрать икру с маркировкой «ГОСТ» на упаковке, изготовленную на Камчатке и Сахалине, где ловят рыбу. Также нужно проверить, выбит ли номер на банке наружу, а не внутрь, потому что на производстве делают именно так.

Фальсификатом может оказаться не заводская икра, ее могут смешать с более дешевым продуктом. Кроме того, возможно использование опасных для здоровья консервантов.

Эксперт предупредила, что при покупке на развес потребитель не может быть уверен в безопасности продукта. Она порекомендовала покупать икру в супермаркетах или в специализированных рыбных магазинах, потому что там проверяют продукт на качество, свежесть и соответствие стандартам, передает агентство «Прайм».

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