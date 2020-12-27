Волгоградская область вновь перешла на московское время

Фото: Елена Горбачева, «Вечерняя Москва»

Волгоградская область снова перешла с местного времени на московское (UTC+3) в 02:00 ночи в воскресенье, 27 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что ранее на местное время регион перешел 28 октября 2018 года после референдума, который прошел 18 марта того же года.

В марте 2020 года депутаты областной думы приняли постановление об опросе жителей региона о переходе с местного времени на московское. Опрос провели в день общероссийского голосования по поправкам к Конституции. В результате свыше 65 процентов граждан высказались за переход на московское время, против — порядка 34 процентов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении Волгоградской области к московскому времени.

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